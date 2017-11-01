Биологи нашли считавшуюся вымершей 42 года саламандру

В Гватемале биологи впервые с 1975 года обнаружили черноспинную саламандру. О находке рассказывается на портале Общества охраны природы, как сообщает "Газета.ру".

Саламандра была замечена в одном из заповедников земноводных во время обхода. Сотрудник заповедника сфотографировал ее и отправил снимок специалистам из Университета Сан-Карлос. Черноспинные саламандры входят в список 25 наиболее разыскиваемых видов, составленный Обществом охраны природы.

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Черноспинная саламандра была открыта в 1975 году у горного хребта Сьерра-де-лос-Кучуманатес на западе Гватемалы. С тех пор на глаза исследователям попадались всего три особи, включая обнаруженную в заповеднике.

«Мы начали беспокоиться, что вид вымер, но сейчас видим, что это не так», — отмечает Карлос Васкез, специалист по земноводным. Он потратил на поиски черноспинной саламандры более 3000 часов и совершил более 30 поездок. Именно он объяснил сотрудникам заповедника, как выглядит саламандра и где ее можно увидеть. Ранее Васкез также обнаружил курносую саламандру (Bradytriton silus), в первый и последний раз замеченную в 1974 году, и анолисовую саламандру (Nyctanolis pernix), последний раз замеченную в 1883 году.