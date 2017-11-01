На Шри-Ланке три дня спасали слоненка, который упал в колодец
10:49, 01 ноября 2017Спасение видов
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Местные жители, которые нашли слоненка, не смогли самостоятельно его спасти, поэтому обратились за помощью к чиновникам.
На Шри-Ланке три дня спасали слоненка из колодца
Животное провалилась в местный колодец и застряло. На помощь слону пришли местные жители, впрочем самостоятельно освободить его они не смогли, говорится в сюжете ТСН. Поэтому обратились к чиновникам. Те пригнали экскаватор, которым расчистили путь для слона.
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