На Шри-Ланке три дня спасали слоненка, который упал в колодец

Животное провалилась в местный колодец и застряло. На помощь слону пришли местные жители, впрочем самостоятельно освободить его они не смогли, говорится в сюжете ТСН. Поэтому обратились к чиновникам. Те пригнали экскаватор, которым расчистили путь для слона.

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