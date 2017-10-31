Посетители и работники киевского зоопарка обеспокоены состоянием 43-летней гориллы Тони (видео)

Горилла киевского зоопарка то ли заболела, то ли голодает - об этом заявляют посетители зверинца, говорится в сюжете ТСН.

Тони - единственная горилла на всю Украину, его считают самым ценным приматом столичного зоопарка. Он уже старенький - ему 43.

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"Похудевший, грустный и неприветливый. Именно таким на выходных увидели гориллу Тони посетители столичного зоопарка. У обезьяны якобы дипрессия. Шум услышали даже в Верховной Раде. Один из депутатов обвинил во всем киевскую власть", - говорится в сюжете.

Ранее горилла шла на контакт с посетителями и находилась в хорошем настроении. Сейчас горилла посетителей будто не замечает, а такое поведение Тони для него нетипично.

Заведующая отделом приматов неприветливость Тони с чужаками объясняет флегматичностью его натуры и возрастом. Причиной его похудения она называет правильное питание.

В зоопарке отмечают, что за состоянием здоровья Тони наблюдают не только они, но и их немецкие коллеги, которые недавно приезжали к горилле и сделали вывод, что Тони находится в отличной физической форме для своего возраста.