На Байкале зафиксирована массовая гибель нерп

На берегах Байкала нашли более 130 мертвых нерп без следов повреждений, передает РИА «Новости».

«На вечер 30 октября общее число найденных мертвых животных — 132 особи. Они обнаружены на берегу Байкала в Иркутской области и Бурятии. На телах нет механических повреждений, что говорит о том, что вряд ли животные убиты. По результатам данных специалистов, данных об эпидемии тоже пока нет», — сказала представитель территориального Росприроднадзора Ирина Шушакова.

Читайте такжеБолее полусотни молодых моржей погибли в давке на Аляске

В свою очередь в пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в конце прошлой недели служба ветеринарии региона и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» организовали выезд для установления факта гибели нерпы.

Погибшие животные обнаружены на участке протяженностью 77 километров между портом Байкал и поселком Култук.