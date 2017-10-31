В Великобритании на сушу выползли десятки осьминогов

В британском городе Нью-Ки (графство Кередигион, Уэльс) на сушу выползли десятки осьминогов, сообщает The Guardian. Кудрявых осьминогов видели на городском пляже три ночи подряд. Позднее некоторые из них были найдены на берегу мертвыми.

Читайте такжеУченые выяснили, что осьминоги двигаются неритмичноПо словам местного жителя, ползущие по земле головоногие моллюски представляли собой апокалиптическое зрелище. "На пляже их было, вероятно, 20 или 25. Никогда не видел, чтобы они вот так были на суше", - рассказал он.По его словам, некоторых осьминогов удалось вернуть обратно в море.

Куратор британского Национального морского аквариума Джеймс Райт утверждает, что ему известно о еще двух инцидентах подобного рода. По его словам, в течение прошлой недели осьминогов видели в Уэльсе и в графстве Северный Девон.

Райт отметил, что количество особей на пляже в Нью-Ки весьма необычно. "Это показывает, что с ними что-то не так", - добавил Райт.