Учёные выяснили, что предки больших панд жили в Европе

Канадские учёные из университета Торонто выяснили, что на территории современной Венгрии 10 миллионов лет назад жил медведь, напоминающий современных больших панд (Ailuropoda melanoleuca), сообщает New Scientist.

Древний медведь придерживался такой же диеты, как и современные панды. Эта находка вкупе с найденными останками подобного животного на территории Испании позволяет говорить о том, что большие панды первоначально жили на территории Европы, откуда перебрались в Китай.

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Нынешнюю находку сделал палеоантрополог Дэвид Биган (David Begun) из Университета Торонто на территории одного из древнейших горных поселений неподалеку от города Рудабаня (Венгрия). Ранее там уже был найден RudapitecusHungaricus, возможный предок африканских обезьян и людей.

Согласно анализу, найденные палеоантропологом зубы принадлежали животному, жившему около 10 миллионов лет назад. На основании формы зубов учёные предположили, что они принадлежали животному, похожему на современную панду. Команда сравнила структуру, форму, а также структуру износа зубов с зубами других медведей. Выяснилось, что оба вида (и современный, и древний) потребляли жёсткие растительные продукты, требующие срезания, а не измельчения пищи во время жевания.

Учёные назвали найденный вид ископаемой панды Miomaci panonnicum и считают, что её можно считать скорее двоюродным братом современной большой панды. На найденных зубах нет характерных следов, образующихся от употребления бамбука, которые есть и у современных панд, и у их предков, найденных на территории Китая и живших около двух миллионов лет назад.

Скорее всего, найденные зубы принадлежат предкам панд, часть из которых впоследствии и дошла до Китая, где и сохранилась до наших дней. Скорее всего, свою роль сыграл климат: во времена Miomaci panonnicum в Европе было жарче и более влажно. Когда климат стал меняться, панды направились на восток.

«В Европе произошли изменения в фаунах, и виды, связанные с густым теплым лесом, исчезли. Китай мог быть единственным благоприятным домом для выживания панд," - отметили ученые.