В зоопарке Нью-Йорка родился малыш редкого снежного леопарда (видео)

В зоопарке Нью-Йорка пополнение - там родился малыш редкого снежного леопарда, говорится в сюжете ТСН.

Маленькая девочка пока не имеет собственного имени. Впрочем, у нее интересная семейная история - предка малышей, леопарда Лео, 12 лет назад нашли в горах Пакистана. Он остался сиротой, поэтому пушистика передали американскому зоопарку, и позже он стал главой целой семьи.

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Отметим, снежным леопардам грозит вымирание. Этих животных еще называют котами-призраками из-за их цвета шерсти, который позволяет им легко прятаться.

Как сообщал УНИАН, ранее в пражском зоопарке родился детеныш редкого черного носорога, которые также находятся на грани исчезновения.