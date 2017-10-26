В селе возле Киева люди спасали двух аистов, не улетевших в теплые края

Одна птица с поврежденными крылом и суставами, а другая, подозревают люди, осталась за компанию, говорится в сюжете ТСН. Птицы целыми днями ищут, чем себя прокормить, в гнездо возвращаются лишь на ночь. В Подгорцах люди готовы забрать обоих на зимовку, однако нужно снять аистов из гнезда.

Читайте такжеПтичьи путешествия: в зоне отчуждения заметили окольцованного черного аиста (фото)Уже есть те, кто согласились давать деньги на питание птицам. А тем временем местные жители пытаются приручить птиц.

Люди нашли аистов, когда их побратимы уже были на старте отлета в теплые края.

Сначала раненый аист жил у Надежды Даниловны, но когда научился летать, то вновь вернулся в свое гнездо.

Местные жители надеются, что за несколько дней прикормки рыбой аисты привыкнут к своим спасителям. Однако орнитологи говорят, что еда сближает, но не гарантирует успеха операции и голыми руками птиц не поймать.

А тем временем Надежда Даниловна показывает запасы, что принесли односельчане для птиц.