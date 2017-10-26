В Черниговской области суд обязал убийцу семьи лосей выплатить 62 тысячи гривень

В Черниговской области суд обязал мужчину, расстрелявшего семью лосей, возместить более 62 тыс. грн ущерба. Как передает корреспондент УНИАН, вчера Нежинский горрайонный суд признал мужчину виновным в браконьерстве и привлек к административной ответственности. Он, в частности, должен уплатить 320 грн судебного сбора, 2 тыс. грн - в пользу государства и 60 тыс. грн - пользователю охотничьих угодий - районному обществу охотников и рыболовов.

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По информации экспертов, привлечь браконьера к уголовной ответственности пока невозможно, поскольку сумма ущерба не достигает 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года в Нежинском районе жестоко расстреляли семью лосей, в том числе беременную самку. Было открыто уголовное производство, которое впоследствии закрыли, но под давлением общественности и журналистов возобновили снова.

После этой истории в Украине был объявлен мораторий на охоту на лосей сроком на 25 лет. Но через полгода мораторий был снят и выданы лицензии на охоту на лосей. В частности, в Черниговской области охотникам разрешили отстрелить 19 взрослых лосей, хотя охотники просили разрешение на 45.