Четверо тигрят редкого вида впервые встретились с отцом (фоторепортаж)

В начале лета в зоопарке в Гамбурге у амурской тигрицы Марушки родились четверо тигрят: два мальчика и две девочки. Сейчас они впервые вышли из безопасной зоны и встретились с отцом Яшей.

Амурский тигр занесен в Красную книгу, поэтому появление на свет четырех здоровых тигрят - событие чрезвыйчайно важное. В 2015 году Марушка родила двоих тигрят, но они не выжили. Вскоре неожиданно умер и их отец, тигр Лайлек.

Читайте такжеВ чешском зоопарке похвастались сразу пятью детенышами редкого белого льва (фоторепортаж)

Год назад Марушка начала жить с Яшей. Сейчас вся тигриная семья в гамбургском зоопарке воссоединилась. Животные изучают друг друга, проявляют близость и вместе играются.

Как сообщал УНИАН, минувшей весной в Таиланде нашли новую популяцию тигров.