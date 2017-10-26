В пражском зоопарке родился детеныш редкого черного носорога (видео)

В пражском зоопарке на свет появился детеныш редкого черного носорога, которые находятся на грани исчезновения из-за браконьерства, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что девочка, которая пока не имеет имени, развивается хорошо. Животное уже успело развлечь журналистов резвой игрой с тыквой в своем вольере.

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Работники зверинца говорят, что малыш останется с мамой по крайней мере несколько лет, а затем сможет присоединиться к четырем другим носорогам, которых вернули в Африку.

Черные носороги в мире находятся на грани исчезновения, ведь браконьеры убивают животных из-за ценных рогов.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года прямо в зоопарке близ Парижа браконьеры убили редкого носорога.