В пражском зоопарке родился детеныш редкого черного носорога (видео)
Малыш останется с мамой по крайней мере несколько лет, а затем сможет присоединиться к четырем другим носорогам, которых уже вернули в Африку.
В пражском зоопарке на свет появился детеныш редкого черного носорога, которые находятся на грани исчезновения из-за браконьерства, говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что девочка, которая пока не имеет имени, развивается хорошо. Животное уже успело развлечь журналистов резвой игрой с тыквой в своем вольере.
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Работники зверинца говорят, что малыш останется с мамой по крайней мере несколько лет, а затем сможет присоединиться к четырем другим носорогам, которых вернули в Африку.
Черные носороги в мире находятся на грани исчезновения, ведь браконьеры убивают животных из-за ценных рогов.
Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года прямо в зоопарке близ Парижа браконьеры убили редкого носорога.