Ученые обнаружили в Арктике "плоскоголового монстра"

Неизвестный ранее вид членистоногих обнаружили канадские ученые в водах острова Виктория, входящего в состав Канадского Арктического архипелага, сообщает National Geographic.

Отмечается, что существо было поймано еще в 2014 году. Ученые рассказали, что его обнаружили на глубине 63 м.

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По их словам, членистоногое относится к планктону. Его длина достигает 2 м. Также существо имеет восемь ног, один глаз, два усика. Помимо этого у него отсутствует рот.

Исследователи назвали существо Monstrillopsis planifrons, что можно перевести с латыни как «плоскоголовый монстр».