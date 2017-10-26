Ученые обнаружили в Арктике "плоскоголового монстра"
10:40, 26 октября 2017Спасение видов
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Ученые рассказали, что его обнаружили на глубине 63 м.
Его длина достигает 2 м / фото twitter.com/bendedreality
Неизвестный ранее вид членистоногих обнаружили канадские ученые в водах острова Виктория, входящего в состав Канадского Арктического архипелага, сообщает National Geographic.
Отмечается, что существо было поймано еще в 2014 году. Ученые рассказали, что его обнаружили на глубине 63 м.
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По их словам, членистоногое относится к планктону. Его длина достигает 2 м. Также существо имеет восемь ног, один глаз, два усика. Помимо этого у него отсутствует рот.
Исследователи назвали существо Monstrillopsis planifrons, что можно перевести с латыни как «плоскоголовый монстр».
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