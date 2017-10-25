Маленький вомбат из зоопарка под Чикаго впервые появился перед посетителями, перед этим полгода прячась в маминой сумке (видео)
15:34, 25 октября 2017Спасение видов
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Детеныш уже весит свыше четырех килограммов и просто не влезает в свой уютный тайник.
В зоопарке недалеко от Чикаго маленький вомбат впервые появился перед публикой, перед этим полгода просидев в маминой сумке, говорится в сюжете ТСН.
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Малыш полгода скрывался в маминой сумке. При рождении животное было по размерам не больше пчелы. Но теперь детеныш весит уже четыре килограмма, и не влезает в свой уютный тайник. Поэтому вомбату таки приходится знакомиться с окружающим миром. Делает малыш это довольно ловко - на радость смотрителей. Пока с малышем в зоопарке одна проблема - придумать девочке имя.
Как сообщал УНИАН, ранее в США показали новорожденного детеныша обезьяны редкого вида.
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