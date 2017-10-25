Маленький вомбат из зоопарка под Чикаго впервые появился перед посетителями, перед этим полгода прячась в маминой сумке (видео)

15:34, 25 октября 2017
Спасение видов
959

Детеныш уже весит свыше четырех килограммов и просто не влезает в свой уютный тайник.

В зоопарке недалеко от Чикаго маленький вомбат впервые появился перед публикой, перед этим полгода просидев в маминой сумке, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ австралийском зоопарке родилась коала редкого окраса (видео)

Малыш полгода скрывался в маминой сумке. При рождении животное было по размерам не больше пчелы. Но теперь детеныш весит уже четыре килограмма, и не влезает в свой уютный тайник. Поэтому вомбату таки приходится знакомиться с окружающим миром. Делает малыш это довольно ловко - на радость смотрителей. Пока с малышем в зоопарке одна проблема - придумать девочке имя.

Как сообщал УНИАН, ранее в США показали новорожденного детеныша обезьяны редкого вида.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #зоопарк#вомбат