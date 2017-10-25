В Киеве назначили ответственного за обращение с животными и оказание ветпомощи

Директором КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины», отвечающего за обращение с животными в городе и оказание ветеринарной медицинской помощи, назначен Михаил Заславский. Как сообщили в пресс-службе Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, кандидатура Заславского утверждена распоряжением киевского городского головы от 18 октября 2017 года по результатам открытого конкурса.

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По словам директора Департамента горблагоустройства Андрея Фищука, сейчас ставится задача перед Заславским решить много вопросов, в частности, говорится о совершенствовании системы идентификации животных, в том числе домашних, улучшении качества предоставления ветеринарных услуг, решении вопроса захоронения умерших животных на территории Киева. «Эти и многие другие вопросы, в том числе внесение изменений в Правила содержания домашних животных, строительство Центра защиты животных, должны быть решены», - заметил Фищук.

В обращении нового руководителя КП к коллективу была озвучена четкая задача: систематизировать учет и упорядочить жизнедеятельность животных в пределах Киева.

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Сообщается, что Заславский инициирует также переименование КП в «Центр защиты животных», что будет точнее характеризовать направление его деятельности. Чтобы не возникало сомнений относительно прозрачности финансирования, он предусматривает в ближайшее время запустить новый официальный сайт клиники, где будет освещаться вся деятельность предприятия: бухгалтерская, хозяйственная, медицинская.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2015 Киевсовет реорганизовал коммунальные предприятия «Центр идентификации животных» и «Приют для животных», присоединив их к Киевской больнице ветеринарной медицины.

Решение было принято с целью оптимизации работы коммунальных предприятий и эффективного использования имущества территориальной громады Киева, что, в свою очередь, будет способствовать экономии бюджетных средств и повышению эффективности, результативности их хозяйствования.

В решении отмечается, что данная реорганизация не имеет целью ликвидацию и остановку деятельности указанных направлений.

12 июня 2017 столичная власть объявила конкурс на должность директора КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

Как сообщал УНИАН, в Киеве может появиться зоополиция.