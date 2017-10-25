В Израиле фермеры придумали самый гуманный способ спасения своих хозяйств от пеликанов-мигрантов (видео)

В Израиле фермеры принялись приманивать и подкармливать мигрирующих пеликанов на местном водохранилище, чтобы спасти от нашествия птиц свои рыбные хозяйства, говорится в сюжете ТСН.

Беспрецедентная акция началась в Израиле. Местные рыбные хозяйства взялись подкармливать более 400 тысяч этих птиц. Еженедельно им подбрасывают 6 тонн рыбы.

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Впрочем фермеры признаются, что это не столько забота о пеликанах, как скорее спасение собственных хозяйств. Ведь перелетая на зимовку с берегов Черного моря в южный Судан, пеликаны передышку делают в Израиле. В поисках пищи они наносят немало ущерба рыбному фермерству.

Как ранее сообщал УНИАН, Израиль традиционно является пунктом отдыха для сотен видов мигрирующих птиц.