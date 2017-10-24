Ученые показали жуткую арктическую медузу (видео)

Ученые сняли на видео редкую компасную медузу, обитающую в Чукотском море. Краткое описание исследования опубликовано в журнале Marine Ecology.

Так, ученые установили, что компасная медуза способна выживать в суровых условиях Арктики только в случае, когда она достигла "взрослого" возраста.

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Отмечается, что популяция компасных медуз показывает тенденцию к сокращению. Среди причин данной ситуации исследователи называют изменения климата, которые пагубно влияют на морских обитателей.

Как сообщал УНИАН, на пляж города Брисбена (Квинсленд, Австралия) утренним приливом вынесло тысячи голубых медуз Catostylus mosaicus.