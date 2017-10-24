Зоозащитники и соцсети требуют наказать хозяев кота-сфинкса, которому сделали тату (видео)

Пользователей социальных сетей и зоозащитников возмутили фотографии кота породы сфинкс из Чернигова, которому сделали татуировку. Вместе с тем правоохранители с ответственностью владельцев еще не определились, говорится в сюжете ТСН.

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Сообщается, что татуированного кота зовут Яковом. Его хозяйка - пышная блондинка, финалистка чемпионата Украины по бодифитнесу. Она встречаться с журналистами не желает. Как чувствует себя кот после процедуры, предлагает спросить у него самого, на его странице в Instagram.

При этом зоозащитники в соцсетях отмечают, что во время нанесения тату животное вероятно чувствовало адскую боль, ведь кожа у лысых кошек-сфинксов очень чувствительна.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предлагают усилить ответственность владельцев и опекунов животных за нарушения условий их содержания.