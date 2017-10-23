В Раде предлагают усилить ответственность владельцев и опекунов животных за нарушение условий их содержания

В Верховной Раде Украины предлагают усилить ответственность владельцев и опекунов животных за нарушение условий их содержания.

Как сообщили в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко», соответствующий законопроект №7220 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно введения учета домашних и бездомных животных)» зарегистрирован в парламенте 20 октября.

Как пояснил соавтор законопроекта, народный депутат Украины от фракции «БПП» Андрей Немировский, проект закона разработан с целью введения учета и отождествления животных путем сбора и занесения соответствующей информации в единую государственную электронную базу данных животных, которая содержит информацию о всех зарегистрированных в государстве животных.

«Регулирование и уменьшение количества бездомных животных возможно только при условии налаженного контроля за численностью, в первую очередь животных, у которых есть владельцы. Важной составляющей в решении вопросов, связанных с животными, вопрос ответственности лиц, которые их содержат. Исходя из этого, логичным решением указанного круга проблем является чипирование и регистрация животных, повышение уровня ответственности за ненадлежащее обращение с животным владельцев и тех, кто ими занимается, создание условий для комфортного сосуществования людей и животных», - отметил Немировский.

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По его словам, информация, которая будет содержаться на чипе, позволит контролировать не только обращение с животными, но и санитарно-эпидемическую ситуацию и поможет наладить в стране централизованную систему контроля за вакцинированием животных от бешенства, что будет хорошим предохранителем распространения болезни.

«Законопроектом предусмотрено повышение ответственности и опекунов животных за нарушение условий их содержания, жестокое обращение с ними и безответственное отношение к решению вопросов, связанных с содержанием животных. Принятие этого законопроекта обеспечит установление надлежащего контроля за количеством домашних и бездомных животных, предотвращение роста численности бездомных животных, содействие созданию комфортных условий сосуществования людей и животных в населенных пунктах и улучшение их санитарно-эпидемического состояния», - добавил депутат.