Черноморск заполонили дикие зеленые обезьянки
На свободе обезьянки сначала обнесли заброшенные сады, а потом, в поисках пропитания, мигрировали к зерновому терминалу в порт.
Зеленых обезьянок заметили жители Черноморска: в портовом городе, на Одесчине, время от времени появляется стая заморских гостей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Приматов первыми заметили именно дачники. Подозревают, что обезьян везли соседней дорогой на авто.
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На свободе обезьянки сначала обнесли заброшенные сады, а потом - в поисках пропитания мигрировали до зернового терминала в порт. Одну из них заметили и сняли работницы местного кафе. После этого след африканских гостей простыл.
Одну из беглянок нашли в местном этнопарке. Заморскую гостью принес сюда местный житель - животное заскочило в его гараж в поисках теплого места. Там ее и поймали.
Сахар и хурма самые любимые ее блюда, однако даже за сладости она на руки не идет.