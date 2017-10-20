В нацпарке "Синевир" провели сложную стоматологическую операцию бурому медведю (фото)

В Реабилитационном центре бурых медведей Национального природного парка "Синевир" провели сложную стоматологическую операцию медведю Балу. Об этом сообщается на странице Киевского зоопарка в Facebook, чьи специалисты помогали в проведении этой операции.

"Ветеринары и ученые Киевского зоопарка оказали ветеринарную помощь Реабилитационному центру бурого медведя Национального природного парка Синевир. Вместе с ветеринарами Центра и стоматологами была совершена уникальная операция для медведя, который потерял клык. Желаем Балу скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время очередного осмотра физического состояния у медведя Балу, который находится в центре больше года, было обнаружено воспаление ротовой полости. В конце концов совместными усилиями специалисты провели удаление больного клыка животного и вживление на его место искусственного.

Как сообщал УНИАН, в середине октября на Львовщине наконец открыли медвежий приют "Домажир", где будут жить спасенные из неволи косолапые.