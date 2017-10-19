Контрабандист пытался вывезти из Украины в ОАЭ трех краснокнижных соколов в чемодане

Через пункт пропуска «Борисполь» снова пытались контрабандой вывезти за границу живых редких птиц, занесенных в Красную Книгу. Очередную попытку незаконного вывоза за пределы Украины соколоподобных птиц, которых сдали в багаж, зафиксировали работники таможенного поста «Борисполь-аэропорт» Киевской таможни ДФС, сообщает Государственная фискальная служба Украины в Facebook.

Читайте такжеИз Украины в ОАЭ в ручной клади пытались вывезти 8 краснокнижных соколов (фото)

Три взрослых птицы семейства соколиных бело-коричневого цвета пытался контрабандой вывезти в ОАЭ наш соотечественник. Птицы перемещались в совершенно неприспособленных для этого условиях: в обычном дорожном чемодане в деревянном коробе с отверстиями. Крылья и хвост птиц были завернуты в ткань и скреплены клейкой лентой в области лап и хвоста. В коробке находились емкости для охлаждения животных. К тому же, живых птиц сдали в багаж, который никак не предполагает комфортного путешествия краснокнижным красавцам. Кроме того, действие вероятных снотворных препаратов, которыми птиц обработали перед дальней дорогой, во время прохождения животных через рентген-аппарат закончилась, они начали подавать явные признаки волнения.

Гражданин для прохождения таможенного контроля избрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что перемещаемые им через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по вывозу за таможенную территорию Украины.

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения живых животных, а именно – разрешения CITES, документов о праве приобретения животных, ветеринарного свидетельства - он не имел, до момента пересечения «белой линии» к инспектору таможни не обращался.

Согласно Конвенции „О Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения” CITES живые животные (соколоподобные птицы) ограниченные к перемещению через таможенную границу Украины.

Соколы были изъяты и направлены на ответственное хранение к одному из профильных заведений Киевщины. Составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Как сообщалось ранее, изъятые работниками Киевской таможни ДФС в течение 2016 года 12 соколов были переданы в Национальный природный парк «Синевир». Кстати, с 2015 года там проживают еще двое крестников таможни – бурые медвежата.