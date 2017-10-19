Ученые сообщили о значительном сокращении количества летающих насекомых

В заповедниках Германии за последние 30 лет стало на 75% меньше летающих насекомых, выяснили ученые. Не исключено, что в других районах ситуация еще хуже. Результаты были опубликованы в журнале Plos One.

Оценив количество летающих насекомых в 60 заповедниках Германии и сравнив результаты с данными 1989 года, исследователи установили, что оно сократилось на 75%. Причины этого неизвестны. Уменьшение количества насекомых происходило независимо от их среды обитания, использования земель, погоды.

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Исследователи надеются, что ситуацию удастся исправить, сократив последствия интенсивного сельского хозяйства и увеличив количество цветов. Однако они подчеркивают, что необходимо как можно скорее выявить причину исчезновения насекомых – ведь если такая ситуация была выявлена в заповедниках, то в другой местности дела могут обстоять еще хуже.

Уменьшение количества насекомых может повлечь за собой непоправимые последствия для целых экосистем. Насекомые служат источником пищи для множества птиц, летучих мышей, рептилий и земноводных, кроме того, они необходимы для опыления растений.