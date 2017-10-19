В Перу выпустили на волю тысячи малышей редких амазонских речных черепах (видео)
12:53, 19 октября 2017Спасение видов
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Этот вид еще недавно был на грани исчезновения, однако благодаря активистам и правительственной программе их популяцию постепенно удается восстановить.
В Перу защитники природы выпустили на волю свыше 5 тысяч малышей редких амазонских речных черепах. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ежегодно защитники природы собирают отложенные яйца с берегов Амазонки и отвозят в инкубаторы. Когда черепашки вылупляются, их выпускают в места дикой природы.
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Этот вид еще недавно был на грани исчезновения - в основном, из-за активной промышленной деятельности местных заводов и разрастания городов.
Впрочем благодаря активистам и правительственной программе их популяцию удалось восстановить.
Как сообщал УНИАН, летом в Харькове после лечения отпустили на волю черепах из Красной книги.
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