В Перу выпустили на волю тысячи малышей редких амазонских речных черепах (видео)

В Перу защитники природы выпустили на волю свыше 5 тысяч малышей редких амазонских речных черепах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ежегодно защитники природы собирают отложенные яйца с берегов Амазонки и отвозят в инкубаторы. Когда черепашки вылупляются, их выпускают в места дикой природы.

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Этот вид еще недавно был на грани исчезновения - в основном, из-за активной промышленной деятельности местных заводов и разрастания городов.

Впрочем благодаря активистам и правительственной программе их популяцию удалось восстановить.

Как сообщал УНИАН, летом в Харькове после лечения отпустили на волю черепах из Красной книги.