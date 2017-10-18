Киевский зоопарк показал, как его воспитанники наслаждаются "бабьим летом" (видео)
16:57, 18 октября 2017Спасение видов
384
Львы, зебры, жирафы и другие обитатели столичного зоопарка с удовольствием принимают солнечные ванны и наслаждаются теплым солнечным ветерком.
Лев в Киевском зоопарке / фото УНИАН
Соответствующее видео размещено на официальной странице столичного зоопарка в Facebook.
"В Київзоо пришло осеннее тепло! Все наши питомцы принимают солнечные ванны и наслаждаются теплым солнечным ветерком!", - говорится в подписе к видео.
В частности, на видео можно увидеть осеннюю прогулку жирафов, слона, львов, зебр и маленькой бегемотихи.
Как сообщал УНИАН, в Украине на этой неделе пришло настоящее "бабье лето", которое продержится до выходных. После этого - снова похолодание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter