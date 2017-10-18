Киевский зоопарк показал, как его воспитанники наслаждаются "бабьим летом" (видео)

16:57, 18 октября 2017
Спасение видов
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Львы, зебры, жирафы и другие обитатели столичного зоопарка с удовольствием принимают солнечные ванны и наслаждаются теплым солнечным ветерком.

Лев в Киевском зоопарке / фото УНИАН

Соответствующее видео размещено на официальной странице столичного зоопарка в Facebook.

"В Київзоо пришло осеннее тепло! Все наши питомцы принимают солнечные ванны и наслаждаются теплым солнечным ветерком!", - говорится в подписе к видео.

В частности, на видео можно увидеть осеннюю прогулку жирафов, слона, львов, зебр и маленькой бегемотихи.

Как сообщал УНИАН, в Украине на этой неделе пришло настоящее "бабье лето", которое продержится до выходных. После этого - снова похолодание.

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