Киевский зоопарк показал, как его воспитанники наслаждаются "бабьим летом" (видео)

Соответствующее видео размещено на официальной странице столичного зоопарка в Facebook.

"В Київзоо пришло осеннее тепло! Все наши питомцы принимают солнечные ванны и наслаждаются теплым солнечным ветерком!", - говорится в подписе к видео.

В частности, на видео можно увидеть осеннюю прогулку жирафов, слона, львов, зебр и маленькой бегемотихи.

Как сообщал УНИАН, в Украине на этой неделе пришло настоящее "бабье лето", которое продержится до выходных. После этого - снова похолодание.