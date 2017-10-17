В Днепре патрульные более двух часов спасали щенков из норы - пришлось копать полтора метра (видео)

Два часа патрульные Днепра спасали из глубокой норы возле автомагистрали маленьких щенков, говорится в сюжете ТСН.

Их там родила бездомная собака, которая через несколько дней исчезла. Как только щенки начали выползать из норы, едва не попали под колеса автомобилей, испугались и забились так глубоко под землю, что их не смогли освободить даже зоозащитники.

На помощь вызвали патрульных. Чтобы достать щенков, те копали землю почти на полтора метра вглубь. В конце концов малышей спасли и отвезли в приют.