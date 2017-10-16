Пограничники не пустили в оккупированный Донецк женщину с 8 собаками, енотом, песцом и макакой

Через КПВВ «Новотроицкое» женщина пыталась перевезти с контролируемой Украиной территории в оккупированный Донецк мини-зоопарк. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«У нее было 8 собак (5 маламутов, 2 пуделя и один бассет-хаунд), енот, песец и макака. Как объяснила пограничникам женщина, она постоянно проживает в Донецке, а животных приобрела на территории Украины, контролируемой украинскими властями», - говорится в сообщении.

В пограничном ведомстве отметили, что, согласно «Временному порядку контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей» вывоз диких животных на временно не подконтрольную украинской власти территорию Украины не предусмотрен. Следовательно, правоохранители предложили гражданке обратиться в Координационный центр с соответствующим заявлением для получения письменного разрешения на перевозку этих животных.

Как сообщал УНИАН, в июне в аэропорту "Одесса" разоблачили командира авиалайнера, который занимался контрабандой попугаев.