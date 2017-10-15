"Выйди за меня!": в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных (фоторепортаж)

15 октября в Киеве проходит Всеукраинский марш за права животных. Участники собрались в парке имени Тараса Шевченко и пошли колонной на Крещатик. Многие пришли со своими домашними животными, держа плакаты с надписями "Меня убили твои развлечения", "Животные не принадлежат нам", "Не убивай меня", "Мы - за цирк без животных" и др, пишет 112.ua.

В акции принимают участие сотни людей, в частности, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

#маршзаправатварин: в парку Шевченка з друзями і колегами-міністрами. Захищаємо права тварин від страждань з вини людини @OstapSemerakpic.twitter.com/5EyrE4MJW7 — Уляна Супрун (@usuprun) October 15, 2017

Проведение аналогичных маршей также было запланировано в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Николаеве, Ровно, Ужгороде, Запорожье, Мариуполе и других украинских городах.

По словам организаторов, всего на подобные марши вышли жители 17 городов.

В первую очередь, активисты хотят привлечь внимание к частым случаям жестокого обращения с животными. В частности, они требуют запретить эксплуатацию животных в цирках и призывают жителей страны отказаться от натурального меха.

"Мы выходим, чтобы положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений, призвать власть внедрить действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, привлечь внимание украинцев к гуманному отношению к животным", — заявляют организаторы, общественная организация UAnimals.

В преддверии марша в интернете был запущен необычный флешмоб: пользователи публиковали фото своих животных с плакатами "Выйди за меня!". Этот призыв и стал основным лозунгом активистов.

"Выйди за меня! Нет, это не приглашение замуж, это просьба от тех, кто не умеет просить, не умеет говорить, но умеет любить и страдать, как и мы с вами. Я иду на #МаршЗаПраваТварин, потому что я против жестокого обращения и эксплуатации животных", - написали некоторые пользователи соцсетей.

Акцию поддержали много украинских звезд спорта и шоу-бизнеса. Среди них: певицы Onuka, Джамала и Катя Чили, знаменитая пловчиха Яна Клочкова, а также другие известные музыканты, спортсмены, актеры и писатели.

Наша рабыня Баду попросила отвести ее на марш за права животных #маршзаправатварин Публикация от Bekir Suleimanov (@s_bekir) Окт 15 2017 в 2:52 PDT

По итогам акции, на Всеукраинском марше за права животных будет подписан меморандум с целями зоозащиты.