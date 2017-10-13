"Куча мертвых птенцов, разбросанных по земле Адели": в Антарктике период размножения пингвинов обернулся катастрофой

В 36-тысячной колонии пингвинов в Антарктике из-за голода среди птенцов выжить удалось только двум. Причиной их гибели стало таяние льда на земле Адели, где обитает колония, передает The Telegraph.

Так, из-за таяния льда взрослым особям приходилось искать пищу вдали от дома, поэтому они не успевали приносить ее потомству.

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Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 16 октября планирует провести заседание по указанной проблеме.

"Пингвины земли Адели — одни из самых выносливых и удивительных животных на нашей планете. То, что произошло в этом году, не похоже на мультфильмы Диснея, это скорее похоже на то, что было бы, если бы Тарантино взялся за съемки ленты "Делай ноги": куча мертвых птенцов, разбросанных по земле Адели", — Род Дауни, руководитель полярных программ в WWF.

Как сообщал УНИАН, знаменитые новозеландские желтоглазые пингвины, самые редчайшие представители семейства пингвиновых, могут полностью исчезнуть к 2060 году, если температура вод мирового океана будет продолжать расти с той же скоростью, что и сегодня.