В Китае впервые вышли к публике сразу 36 панденят (видео)

В Китае впервые к публике вышли сразу 36 пушистых маленьких панденят, передает ТСН.uа.

Пока животные могут только мешковато перекатываться, поэтому их еще приходится осторожно носить на руках. В возрасте от одного до пяти месяцев - все они родились в досмотровом центре в провинции Сычуань в этом году.

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Кое-кто из малышей появился на свет от совсем неопытных мам, которые еще не умели за ними ухаживать. Поэтому у работников центра было вдоволь приятной работы.

Кроме этих панденят еще 8 животных слишком маленькие, чтобы знакомиться со зрителями. Их до сих пор от мам не забирают.

Ранее сообщалось, что в венском зоопарке панды-близнецы отпраздновали свой первый день рождения с подарками и лакомствами.