На Львовщине открыли медвежий приют "Домажир", где будут жить спасенные из неволи косолапые (фоторепортаж, видео)

12 октября на Яворовщине торжественно открыли медвежий приют «Домажир», представляющий собой уникальный рекреационный центр для спасения бурых медведей, которых удалось забрать из отелей, ресторанов, передвижных зоопарков и цирков для реабилитации и восстановления естественного баланса животных. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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"В "Домажире" условия содержания животных максимально приближены к природным и соответствуют физиологическим и поведенческим потребностям животных. На территории приюта есть место для купания, берлога для отдыха и специальные игрушки для развития четвероногих. Каждый медведь имеет свой личный вольер площадью минимум 1 тыс. квадратных метров", - рассказывают в пресс-службе.

Сейчас в приюте находятся 6 медведей, весной «Домажир» сможет принять еще 12 животных. Между вольерами построены специальные туристические дорожки, так что все желающие теперь имеют возможность понаблюдать за тем, как живут бурые медведи в живой природе.

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Создание объекта началось еще в июне 2014 года. По словам директора медвежьего приюта Игоря Николина, общая территория приюта – более 20 га.

Как сообщал УНИАН, в начале 2017 года в Украине запустили программу реабилитации бурых медведей, спасенных из цирков и частных зоопарков.