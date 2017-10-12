В киевском частном зоопарке впервые показали жирафенка, который недавно родился (видео)
18:53, 12 октября 2017Спасение видов
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Ему полтора месяца, но он уже имеет более двух метров ростом и уверенно бегает.
Виталий Николаевич впервые принял гостей / фото facebook.com/12.org.ua
В частном зоопарке впервые показали жирафенка, который недавно родился. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Ему полтора месяца, но он уже имеет более двух метров ростом и уверенно бегает. Родился он в конце августа в частном зоопарке и сегодня впервые принял гостей.
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Его появление стало настоящим событием, ведь жирафенки в неволе рождаются крайне редко.
Называют его Виталий Николаевич, в честь мафиози Вито Карлеоне.
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