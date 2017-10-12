В киевском частном зоопарке впервые показали жирафенка, который недавно родился (видео)

В частном зоопарке впервые показали жирафенка, который недавно родился. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Ему полтора месяца, но он уже имеет более двух метров ростом и уверенно бегает. Родился он в конце августа в частном зоопарке и сегодня впервые принял гостей.

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Его появление стало настоящим событием, ведь жирафенки в неволе рождаются крайне редко.

Называют его Виталий Николаевич, в честь мафиози Вито Карлеоне.