В Африке палеонтологи нашли новый вид древних хищников

15:35, 12 октября 2017
Спасение видов
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Вид получил название Pakakali rukwaensis.

Палеонтологи обнаружили останки животного на юго-западе Танзании / фото journals.plos

Международная команда палеонтологов обнаружила ранее неизвестный вид гиенодонов, хищных млекопитающих, живших на территории Северной Америки, Азии и Европы 25 млн лет назад. Вид получил название Pakakali rukwaensis, подробно ученые рассказали о находке в журнале PLoS ONE, как пишет "Газета.ру".

Палеонтологи обнаружили останки животного на юго-западе Танзании. По их оценкам, P. rukwaensis был размером с рысь. Биогеографический и филогенетический анализ дал возможность узнать больше о переходе от ранних африканских хищников к современной экосистеме.

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Находка позволила ученым разобраться в анатомии гиенодонов до появления в Африке современных хищников. После массового вымирания динозавров гиенодоны были основными хищниками в Африке, пока 23-25 млн лет назад на континент не попали другие хищные животные. Со временем гиенодоны вымерли. Новая информация о них даст возможность узнать больше о том, как это могло произойти.

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Теги: #новый вид древних хищников#хищники в Африке