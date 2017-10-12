Лисье странствие: двух животных из Днепра отправили в 1000-километровое путешествие (видео)
14:35, 12 октября 2017Спасение видов
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Животных зовут Лиза и Максим, их переселяют на Прикарпатье.
Двух лис из Днепра переселят в реабилитационный центр диких животных на Прикарпатье.
Пушистые были последними жителями зоозоны, которую мэрия закрыла в прошлом году из-за того, что не имела возможности создать для животных комфортные условия.
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Перед переселением двенадцатилетние животные сильно нервничали: переворачивали посуду с водой и даже пытались спрятаться под крышей клетки.
Как сообщал УНИАН, в центре реабилитации для диких животных на Прикарпатье придумали необычные гнезда для лисиц.
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