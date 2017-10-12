Не до меха: в Gucci больше не будет натуральных шуб и тапочек из шкурок

Итальянский бренд Gucci с 2018 года откажется от использования натурального меха в своих коллекциях. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор модного дома Марко Бизари, сообщает Vogue.

Читайте такжеГлавное - душа и эксклюзивность: в Чернигове устроили конкурс для беспородных собак (видео)

По его словам, мех не будет использоваться, начиная с весенне-летней коллекции, а оставшаяся меховая одежда будет распродана.

Инициатором отказа от использования меха стал креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

Вырученные от продажи оставшихся меховых изделий средства Gucci переведет на счета организаций по защите прав животных.

Президент одной из таких организаций – Humane Society International – Китти Блок назвала это решение гуманным. По ее словам, прекращение использования компанией меха приведет к "цепной реакции" в индустрии моды.

Бренд Gucci занимается производством одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. Он принадлежит французскому конгломерату Kering.

Основал модный дом Gucci Гуччио Гуччи во Флоренции в 1904 году.