Дрон снял яростную схватку в воде между волком и лосем (видео)

16:05, 11 октября 2017
Спасение видов
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Волк вцепился в бок лося и не хотел отпускать животное.

В Канаде при помощи дрона случайно сняли охоту волка на крупного лося. Видео на своем Youtube-канале опубликовал пользователь Дэн Найстедт, который занимался съемками видов леса на севере Онтарио.

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На записи видно, как волк приближается к лосю, пытается наброситься на него, а затем хищник вцепился в бок. Лось, в свою очередь, пытается стряхнуть с себя нападавшего.

Но на этом схватка в воде не закончилась: волк дальше пытался преследовать жертву вплавь. Его остановило лишь жужжание дрона в какой-то момент, после чего хищник бросил погоню и выбрался на берег. 

Ранее британскому фотографу Крису Брунскиллу удалось снять на видео схватку каймана и ягуара во впадине Пантанал в Бразилии. 

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Теги: #схватка между лосем и волком#схватка в воде