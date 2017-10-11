Ученый из Новой Зеландии назвал вид ос в честь персонажа из "Гарри Поттера" - решил "улучшить имидж" насекомых

Биолог в Новой Зеландии назвал открытый им вид ос в честь Люциуса Малфоя - одного из отрицательных персонажей серии книг о Гарри Поттере, сообщает CNN.

Том Сондерс, обнаруживший новый вид нежалящих ос, решил назвать их Lusius malfoyi, чтобы «улучшить имидж» насекомых.

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«Люди видят ос как злодеев, как «плохих парней». Но правда в том, что подавляющее большинство видов ос являются нейтральными или полезными с человеческой точки зрения. Как только Люциус Малфой был помилован после отделения от союзников Волдеморта, я прошу людей помиловать ос, чтобы восстановить их репутацию как интересных, важных существ», — сказал Сондерс.

Как сообщал УНИАН, ранее Палеонтологи назвали ископаемую осу в честь Дэвида Боуи.