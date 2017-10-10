Ученые узнали, когда первые птицы научились летать

Ученые нашли на северо-востоке Китая останки крайне необычной протоптицы, жившей примерно 120 миллионов лет назад и обладавшей достаточно крепкими костями для полета, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

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Сегодня среди палеонтологов нет согласия в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых придерживается классической теории о том, что перья позволили птицам освоить новую экологическую нишу – воздушное пространство – недоступную для динозавров. Другие палеонтологи считают, что перья появились не ради полетов, а для обогрева тела или привлечения внимания самок, пишет "Сегодня".

Еще больше разногласий вызывает сам вопрос того, когда птицы научились летать. Многие палеонтологи считают, что это произошло достаточно рано, в конце юрского или в начале мелового периода, а другие указывают на то, что кости и мышцы протоптиц были слишком слабы для того, чтобы те могли не только планировать с ветки на ветки, но и взлетать в воздух и резко менять направление движения в произвольной ситуации.

Минь Ван (Min Wang) из Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных КАН в Пекине (Китай) и его коллеги нашли ответ на этот вопрос, проводя раскопки на северо-востоке Китая, в провинциях Ляонин и Хэбэй, где были недавно найдены останки десятков новых видов птиц и пернатых динозавров.

Два года назад команда Вана натолкнулась на останки крайне странной птицы, получившей имя Pterygornis dapingfangensis. По своим размерам и внешнему виду, как предполагают ученые, она была похожа на воробья, но при этом птеригорнис заметно отличался по анатомии от других пернатых, обитавших в лесах будущего Китая в начале мелового периода.

Эти отличия, как обнаружили китайские палеонтологи, в основном проявлялись в структуре костей и в том, как они соединялись друг с другом. В частности, многие кости черепа, кистей, таза, позвоночника и некоторых других частей тела полностью срослись друг с другом, что совершенно не характерно для динозавров и первых протоптиц, но является общей чертой современных пернатых.

Причина этого проста – подобное объединение костей делает скелет птицы более крепким и более приспособленным к тем нагрузкам, которые они вынуждены выдерживать, маневрируя в воздухе во время полета или во время взлета. Что еще интереснее, оба скелета птеригорнисов, которые нашли Ван и его коллеги, принадлежали молодым птицам, не прожившим и года, что говорит о том, что эта особенность анатомии не была следствием старения их тела, а новым эволюционным приспособлением.

Соответственно, можно говорить о том, что первые "настоящие" птицы, умеющие летать, появились не 90 миллионов лет назад, как считали некоторые ученые, а примерно 120 миллионов лет назад. Как именно птицы приобрели эту способность, пока сказать невозможно – птеригорнисы, констатируют ученые, являются слишком "современными", и поэтому на их примере нельзя понять, какие кости начали срастаться первыми, и что запустило этот процесс.