Даже вознаграждение не попросили: хозяевам вернули собаку, похищенную вместе с авто в центре Киева (видео)

Пса, которого похитили вместе с дорогой машиной в центре Киева, удалось вернуть хозяевам, говорится в сюжете ТСН.

Три дня хозяева и неравнодушные киевляне распространяли впечатляющую историю в социальных сетях. Полуторагодовалую собаку, редкую левретку по кличке Босс, со сломанной и загипсованной лапкой, хозяева оставили на заднем сидении внедорожника, а сами пошли за продуктами в магазин.

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Инцидент произошел всего в нескольких кварталах от Крещатика. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое злоумышленников, без единого звука сигнализации, сели за руль "Рендж Ровера" и неспешно угнали авто вместе с собакой.

Хозяева говорят, что больше волновались за собаку, чем за машину. После того, как история получила огласку, хозяевам позвонила неизвестная женщина и отправила собаку к ним на такси, а от награды отказалась.

Как сообщал УНИАН, ранее в Дубае кот сбежал из самолета, и лишь через два месяца его вернули домой в Лондон.