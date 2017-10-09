В Австралии коала заплыла в море и не смогла сама выбраться (фото)
18:56, 09 октября 2017Спасение видов
104
Патрульные подняли зверька на борт, завернули в одеяло и доставили к берегу, после чего выпустили в кустах.
Патрульные подняли зверька на борт, завернули в одеяло и доставили к берегу / Australian Volunteer Coast Guard в Facebook
Сотрудники береговой охраны австралийского штата Виктория спасли коалу, которая оказалась в море в трехстах метрах от берега. Фото спасеного животного опубликовал Australian Volunteer Coast Guard в Facebook.
Читайте такжеВ Австралии спасатели снимали с буровой вышки испуганную коалу, которая не могла оттуда слезть самостоятельно (видео
Катер береговой охраны заметил несчастного зверька во время своего обычного патрулирования. Патрульные подняли зверька на борт, завернули в одеяло и доставили к берегу, после чего выпустили в кустах.
Как сообщал УНИАН, в Австралии спасатели снимали с буровой вышки испуганную коалу, которая не могла оттуда слезть самостоятельно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter