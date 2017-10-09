В Австралии коала заплыла в море и не смогла сама выбраться (фото)

Сотрудники береговой охраны австралийского штата Виктория спасли коалу, которая оказалась в море в трехстах метрах от берега. Фото спасеного животного опубликовал Australian Volunteer Coast Guard в Facebook.

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Катер береговой охраны заметил несчастного зверька во время своего обычного патрулирования. Патрульные подняли зверька на борт, завернули в одеяло и доставили к берегу, после чего выпустили в кустах.

Как сообщал УНИАН, в Австралии спасатели снимали с буровой вышки испуганную коалу, которая не могла оттуда слезть самостоятельно.