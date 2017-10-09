Главное - душа и эксклюзивность: в Чернигове устроили конкурс для беспородных собак (видео)
Главным критерием выбрали умение любить и не предавать, а еще эксклюзивность.
В Чернигове конкурс красоты для собак, на который закрыта дорога чистокровным и породистым, говорится в сюжете ТСН.
На конкурсе не мерили длину хвоста и не присматривались к цвету глаз или габаритам. Главным критерием выбрали умение любить и не предавать, а еще эксклюзивность. Хозяева уверяют, что их домашним любимцам этих черт хватает с лихвой.
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Участники конкурса говорят, что таким образом решили сломать стереотипы о стандартах красоты у собак и призвать не выбрасывать беспородных животных на улицу, ведь для настоящей дружбы порода не имеет никакого значения.
Как сообщал УНИАН, в Киеве может появиться зоополиция с целью защиты домашних и безнадзорных животных от жестокого обращения.