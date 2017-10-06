Обрушившийся на Германию шторм "Ксавьер" убил 18 фламинго в Берлинском зоопарке

В Берлинском зоопарке во время шторма «Ксавьер», который обрушился на север Германии 5 октября, от падающих веток погибли 18 фламинго, сообщает Berliner Morgenpost.

В зоопарке рассказали, что несмотря на все меры предосторожности, редких птиц уберечь не удалось. Ситуация осложнилась тем, что фламинго очень чувствительны к передвижениям, поэтому смотрители зоопарка так и не смогли загнать 80 фламинго в крытый вольер. Обычно перемещение фламинго с одного место на другое в пределах зоопарка занимает несколько дней, пояснили в зоопарке.

При этом в пятницу зоопарк пришлось закрыть для посетителей для устранения последствий непогоды.

Как сообщал Погода.УНИАН, жертвами шторма "Ксавьер" на севере и востоке Германии стали 7 человек. Все они погибли из-за падения деревьев или веток, в основном жертвы находились в этот момент в авто.