В Киеве может появиться зоополиция

На пленарном заседании Киевского городского совета 5 октября депутаты приняли решение обратиться к Верховной Раде Украины с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции, в частности, дополнить его пунктом о создании зоополиции, сообщили сегодня на сайте Киевсовета.

"С целью защиты домашних и безнадзорных животных от жестокого обращения и предупреждения нападений агрессивных животных на людей, как раз и необходимо создать зоополицию. Отмечу, что соответствующее решение подготовлено в ответ на электронную петицию, которая предлагала создать отдельную службу, которая будет защищать животных", - отметил автор решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.

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Соответствующее обращение поддержали 77 депутатов.

В пресс-службе Киевсовета отмечают, что в настоящее время возможность создания такой отдельной структуры, как зоополиция, не предусмотрена законодательством и нуждается в регламентации нормативно-правовыми актами Украины.

Как сообщал УНИАН, также на вчерашнем заседании Киеврада запретила выгул животных на территориях учебных и медицинских заведений.