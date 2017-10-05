В Китае панды с шиком отпраздновали день рождения (видео)

В Китае с шиком отпраздновали первый день рождения двух больших панд, говорится в сюжете ТСН.

В частности, по случаю дня рождения медвежатам приготовили праздничную программу. Сначала угощали любимыми лакомствами - морковью в бамбуковых трубочках, а затем пригласили попробовать торт - тоже из бамбука и овощей. Панды же за считанные минуты разгромили композицию.

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Родились они в прошлом году с весом чуть больше 100 граммов, а теперь весят 27 и 29 килограмм.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае родился первый в мире детеныш дикой панды и панды, которая живет в неволе.