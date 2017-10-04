Киевский зоопарк поздравил своих питомцев с Всемирным днем животных (видео)

4 октября во всем мире отмечают Всемирный день защиты животных. По этому случаю столичный зоопарк на своей странице в Facebook опубликовал видео о своих питомцах.

В частности, животных поздравили руководство зоопарка и их кураторы, которые рассказали об особенностях своих подопечных. Также в видео призвали защищать животных.

Отметим, Всемирный день животных был учрежден в 1931 году и направлен на привлечение внимания человечества к правам животных и их благосостоянию. В этот день ежегодно уже 66 стран мира проводят различные мероприятия. Многочисленные общества по защите прав животных призывают людей отказаться от необдуманного уничтожения животных ради удовлетворения своих далеко не самых главных потребностей.

Кроме того, Всемирный день животных - это повод напомнить людям об их ответственности за домашних животных, которые для многих людей стали действительно незаменимыми членами семьи.

Как ранее сообщал УНИАН, по оценке ученых, половина биологических видов может исчезнуть с лица Земли до конца века.