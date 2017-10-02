Минэкологии разрешило отстрел 160 лосей несмотря на 25-летний мораторий на их охоту

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак разрешил отстрел 160 лосей, несмотря на введенный ранее запрет на охоту на лосей в течение 25 лет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что подписал лимиты использования охотничьих животных в этом охотничьем сезоне. Те, кто следит за этой историей, хорошо знают, что лимиты не утверждались нами в течение нескольких месяцев из-за информации о критическом уменьшении популяции лося в Украине. Были долгие дискуссии и поиски компромиссов с Минагрополитики. По результатам все же достаточно конструктивного диалога на уровне двух министерств (агрополитики и экологии) согласованы лимиты на отстрел 160 особей лося. Это вдвое меньше, чем предлагали охотники", - пишет министр.

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Семерак отметил, что понимает и разделяет шквал эмоций, но "как чиновник не мог не учитывать позицию представителей охотничьей отрасли относительно угроз ее развала в случае, если сезон охоты не будет проведен вообще".

Семерак также заявил, что выступает за проведение научных исследований, которые бы позволили проанализировать текущую ситуацию с популяцией лося в Украине.

"Если количество этих животных критически мало, и это подтвердится, то мы снова вернемся к введению запрета на охоту. Ученые считают, что лучшим временем для осуществления таких исследований является зима. Весной будем иметь научно обоснованные результаты", - добавил он.

Напомним, 3 февраля 2017 года в Украине вступил в силу мораторий на охоту на лосей. Согласно подписанному Семераком мораторию, охота на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещена.

"Если откровенно, то с мораторием мы опоздали лет на 20-30. Сейчас, по разным подсчетам, популяция лосей в Украине насчитывает от 2 до 6 тысяч особей. Тогда как в Беларуси и Польше около 30 тысяч", - рассказывал тогда министр экологии.