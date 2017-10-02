В Луцке зоозащитники залезли в клетки и просили людей не идти на спектакль в передвижной цирк (видео)

Так протестовали против содержания животных в клетках и использования их на манеже для развлечений, говорится в сюжете ТСН.

К тому же, говорят зоозащитники, цирк находится в городе и путешествует по Украине незаконно, ведь, по их словам, передвижные зверинцы в Украине запрещены, что касается и цирков.

На клетках активисты разместили таблички с надписями "А вы бы хотели жить в клетке?", таким образом пытаясь показать зрителям другую сторону жизни животных в передвижных цирках и зверинцах - вне манежа.

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Активистов на акцию пришло около 10, за всем наблюдала полиция.

Однако, к сожалению, многие посетители таких цирков считают их нормой, а некоторые даже откровенно возмущены акцией. Говорят, что именно животных хотят видеть дети.

В самом цирке говорят, что все животные содержатся в надлежащих условиях.

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Как отмечается в сюжете, ни один билет в цирк в Луцке после такой акции не был сдан. Впрочем, активисты сдаваться не планируют - будут подавать заявление в полицию о нарушении законодательства.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Днепре состоится Всеукраинский марш за права животных.