В Днепре пройдет марш в защиту прав животных

Как говорится в сообщении сообщества UAnimals в соцсети, событие призвано объединить зоозащитных сообщества. "Мы выйдем для того, чтобы положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений, призвать власти внедрить действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, обратить внимание на эксплуатацию животных во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в пищевой промышленности и моде", - говорится в сообщении.

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