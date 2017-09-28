У киевской пары лемуров вари родились первенцы (фото)

В киевском частном мини-зоопарке у пары лемуров вари родились первенцы. Через полтора месяца их показали публике и журналистам.

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Мадагаскарские лемуры вари редко размножаются в неволе, поэтому появление на свет двойняшек в Киеве стало уникальным событием. Родители малышей живут в мини-зоопарке уже пять лет.

Как сообщал УНИАН, в марте в одесском зоопарке впервые родился детеныш антилопы Нильгау.