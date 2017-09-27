Зоологи открыли гигантских крыс-древолазов

Ранее неизвестный вид полуметровых крыс, лазающих по деревьям, зоологи обнаружили на Соломоновых островах. О находке ученые рассказали в журнале Journal of Mammalogy, как пишет "Газета.ру".

Слухи о гигантской крысе, которая живет на деревьях и своими зубами может раскусить кокос, дошли до зоолога Тайрона Лавери еще в 2010 году, во время его первой поездки на Соломоновы острова. Спустя семь лет его команда все же смогла найти животное, получившее название Uromys vika.

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Это первый вид крыс, открытый на Соломоновых островах за последние 80 лет. Анализ ДНК и сравнение характеристик с остальными восемью видами крыс, обитающих на Соломоновых островах, подтвердил, что речь идет о ранее неизвестном виде. Масса тела крысы доходит до килограмма, длина вместе с хвостом – до полуметра. Они действительно способны забираться высоко на деревья. Как крысы грызут кокосы, ученые пока не видели, но выяснили, что они прогрызают дыры в больших орехах с толстой скорлупой.

Сразу после открытия вид был отнесен к находящимся на грани исчезновения. Ученые отмечают, что, возможно, если бы они не искали гигантских крыс целенаправленно, то их могли бы так и не открыть.