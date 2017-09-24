Возвращение "чупакабры": на Прикарпатье неизвестный зверь убил кроликов (видео)
01:00, 24 сентября 2017Спасение видов
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Местные жители предполагают, что их кроликов убила "чупакабра".
Возвращение чупакабры: на Прикарпатье неизвестный зверь снова убил кроликов
На Прикарпатье неизвестный зверь снова убил кроликов. После нескольких месяцев затишья на этот раз в густонаселенном частном секторе Галича три десятка ушастых были уничтожены среди ночи.
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Почерк - как и во всех предыдущих случаях: клетки разбиты, из животных только аккуратно высосана кровь, собаки, которые были на дворе, - напуганы.
"Все шкурки чистенькие, нет крови, только прокус", - рассказывает местная жительница. Охотники не могут объяснить, что это за животное. Судя по всему, оно - очень сильное, с крепкими когтями.
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